Церковный вор застрелил пастора из его же оружия в Техасе

В методистской церкви американского штата Техас преступник застрелил пастора, ранил еще одного человека, после чего пустился в бега. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Смит, где произошло преступление.

В субботу 2 января пастор вместе с женой и прихожанами находился в церкви в городе Уайнона. В уборной священник увидел мужчину с красной церковной сумкой, предназначенной для денег.

Пастор достал пистолет, чтобы остановить грабителя, но тот бросился на него, выхватил оружие и застрелил священника. Также грабитель ранил еще одного человека, после чего угнал машину, припаркованную около церкви, и скрылся.

Как сообщил представитель полиции, преступник скрывался в церкви после другой перестрелки. Тогда он сбежал в лес, но ни с помощью дронов, ни с помощью собак подозреваемого найти не смогли, уточнил местный телеканал KLTV,

После нападения на церковь за убийцей устроили погоню. Мужчина пытался оторваться от полицейских на скорости около 200 километров в час. При задержании ему прострелили руку, сейчас подозреваемый находится в больнице.

За совершенные преступления нападавшему грозит смертная казнь.