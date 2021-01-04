Церковный вор застрелил пастора из его же оружия в Техасе
В субботу 2 января пастор вместе с женой и прихожанами находился в церкви в городе Уайнона. В уборной священник увидел мужчину с красной церковной сумкой, предназначенной для денег.
Пастор достал пистолет, чтобы остановить грабителя, но тот бросился на него, выхватил оружие и застрелил священника. Также грабитель ранил еще одного человека, после чего угнал машину, припаркованную около церкви, и скрылся.
Как сообщил представитель полиции, преступник скрывался в церкви после другой перестрелки. Тогда он сбежал в лес, но ни с помощью дронов, ни с помощью собак подозреваемого найти не смогли, уточнил местный телеканал KLTV,
После нападения на церковь за убийцей устроили погоню. Мужчина пытался оторваться от полицейских на скорости около 200 километров в час. При задержании ему прострелили руку, сейчас подозреваемый находится в больнице.
За совершенные преступления нападавшему грозит смертная казнь.