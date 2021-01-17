Церковь Сатаны не пережила поджога в Нью-Йорке

«Дом Хэллоуина» был построен в городе Покипси к северу от Нью-Йорка. В октябре 2020 года его собственником стал некий Мэтью Кэмп. Под утро 14 января к дому подошел мужчина с двумя канистрами. Он вылил жидкость на крыльцо и поджег, после чего убежал, следует из записи камеры видеонаблюдения. В это время в особняке находились два человека. Они смогли выбраться самостоятельно и не пострадали. «Дом Хэллоуина» полностью сгорел.

Лидер Церкви Сатаны Питер Гилмор связал поджог с нетерпимостью.

«К сожалению, есть некоторые „верующие“, которые, как правило, не знают и не признают других систем верований кроме собственных», — заявил он.

Гилмор отметил, что Церковь Сатаны — это «не поклонение дьяволу, а атеистическая философия индивидуализма, свободы и самореализации».

Церковь Сатаны появилась в конце 1960-х в Сан-Франциско. Ее основал Антон Лавей. Это первая официально зарегистрированная организация, провозгласившая своей идеологией сатанизм.