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    30 октября 2020, 16:13

    Церковь на греческом острове обрушилась после землетрясения

    Анатолий Минкин

    Сильное землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в районе греческого острова Самос. Как сообщило издание Epilekta со ссылкой на Геодинамический институт Афин, эпицентр находился в 16 километрах к северо-западу от острова на дне моря.

    Сильный удар разрушил церковь Панагии Богородицы. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

    На опубликованных кадрах видно, что обрушилась часть здания.

    Губернатор Самоса Алекос Лимперис заявил, что в результате обрушения стены ранения получил мужчина. Землетрясение также разрушило школу. Дети в это время находились во дворе, поэтому не пострадали.

    Аэропорт острова закрыли на несколько часов для проведения проверки.

    Секретариат гражданской защиты Греции выпустил предупреждение для жителей Самоса о вероятном шторме на море, который вызвало землетрясение.