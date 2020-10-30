Церковь на греческом острове обрушилась после землетрясения
Сильное землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в районе греческого острова Самос. Как сообщило издание Epilekta со ссылкой на Геодинамический институт Афин, эпицентр находился в 16 километрах к северо-западу от острова на дне моря.
Сильный удар разрушил церковь Панагии Богородицы. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, что обрушилась часть здания.
Губернатор Самоса Алекос Лимперис заявил, что в результате обрушения стены ранения получил мужчина. Землетрясение также разрушило школу. Дети в это время находились во дворе, поэтому не пострадали.
Аэропорт острова закрыли на несколько часов для проведения проверки.
Секретариат гражданской защиты Греции выпустил предупреждение для жителей Самоса о вероятном шторме на море, который вызвало землетрясение.