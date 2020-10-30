Церковь на греческом острове обрушилась после землетрясения

Сильный удар разрушил церковь Панагии Богородицы. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что обрушилась часть здания.

Губернатор Самоса Алекос Лимперис заявил, что в результате обрушения стены ранения получил мужчина. Землетрясение также разрушило школу. Дети в это время находились во дворе, поэтому не пострадали.

Аэропорт острова закрыли на несколько часов для проведения проверки.

Секретариат гражданской защиты Греции выпустил предупреждение для жителей Самоса о вероятном шторме на море, который вызвало землетрясение.