Церемонию вручения Нобелевских премий перенесли в онлайн из-за COVID-19
Об этом Нобелевский комитет сообщил 22 сентября в пресс-релизе. Традиционно церемония вручения премий проходила в Стокгольмской филармонии. После торжественно части в ратуше проводили банкет. Однако в этом году, из-за ситуации с коронавирусом в мире, комитет решил отказаться от массовых мероприятий.
Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медалиНобелевский комитет.
Церемония вручения Нобелевской премии ежегодно проходила в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получали свои награды из рук короля Швеции.
В этом году на Нобелевскую премию мира номинировали президента США Дональда Трампа. Его кандидатуру выдвинул норвежский политик Кристиан Тибринга-Гедде. Он уверен, что администрация Трампа сыграла главную роль в урегулировании конфликта Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.
Через несколько дней Трампа выдвинули на премию мира во второй раз — за историческое соглашение Косово и Сербии. Об этом сообщил спецпредставитель президента Ричард Гренелл.
Традиционно премию мира получают миротворцы, борцы за права человека, а также международные организации вроде ООН или Красного Креста.