Церемонию схождения Благодатного огня проведут без паломников из-за коронавируса

По информации сайта RT, желающие смогут посмотреть прямую трансляцию мероприятия.

«После церемонии огонь будет доставлен представителями духовенства от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где он будет передан представителям посольств, которые отвезут его в аэропорт Бен-Гурион и передадут там прибывшим за святыней иностранным представителям», — пояснил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тора.

По его словам, делегации от других государств останутся в самолетах из-за карантина в стране.