    17 июня 2020, 14:47

    Церемония в память о жертвах пандемии пройдет в Испании

    Анастасия Кременчугская

    Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил дату проведения церемонии памяти жертв, скончавшихся от COVID-19. Мероприятие состоится 16 июля. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    «16 июля состоится государственная церемония в память о 27 тысячах соотечественников, которые умерли, и в честь тех, кто боролся на передовой с эпидемией», — заявил Санчес.

    Траурное мероприятие будет посвящено 27 тысячам скончавшихся, а также всех тем, кто внес свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.