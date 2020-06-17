Церемония в память о жертвах пандемии пройдет в Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил дату проведения церемонии памяти жертв, скончавшихся от COVID-19. Мероприятие состоится 16 июля. Об этом сообщил «ФедералПресс».
«16 июля состоится государственная церемония в память о 27 тысячах соотечественников, которые умерли, и в честь тех, кто боролся на передовой с эпидемией», — заявил Санчес.
Траурное мероприятие будет посвящено 27 тысячам скончавшихся, а также всех тем, кто внес свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.