Церемония в честь 75-летия восстания советских солдат пройдет в концлагере Маутхаузен в Австрии

В мемориальном комплексе Маутхаузен в Австрии пройдет траурная церемония. Она посвящена легендарному восстанию советских военнопленных и их побегу их концлагеря.

Об этом РИА «Новости» сообщили в фонде Александра Печерского.

Восстание советских военнопленных произошло в ночь со 2 на 3 февраля 1945 года. 419 офицеров сбежали из «блока смерти» концлагеря. Их поступок вошел в историю как крупнейшее восстание во время Второй мировой войны.

Чтобы поймать их, фашисты организовали операцию под названием «Мюльфиртельская охота на зайцев». С ее помощью силы СС смогли обнаружить и уничтожить почти всех беглецов. Из 419 человек спастись смогли лишь девять.

На памятной церемонии должна присутствовать Анна Хакль. Ее мать, Мария Лангталер, была австрийской крестьянкой — она помогла спастись двоим советским беглецам, укрыв их в своем доме. Кроме того, перед участниками акции выступят представитель дирекции мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен», консул России в Австрии и представитель Россотрудничества. Ожидается, что туда приедет и советник премьер-министра Израиля.

Концлагерь Маутхаузен построили в 1938 году на базе гранитных каменоломен. Он стал центром системы таких лагерей, которая распространилась по всей стране — в нее входили 49 филиалов. За годы войны в Маутухаузене погибли тысячи советских солдат.