Мир 02 января 2023, 12:23 Церемония прощания с папой Бенедиктом XVI началась в соборе Святого Петра в Ватикане Vatican News сообщило о начале церемонии прощания с Бенедиктом XVI в соборе Святого Петра YouTube

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Прощание с папой на покое Бенедиктом XVI началась в соборе Святого Петра в Ватикане. Трансляцию церемонии организовало официальное издание города-государства Vatican News.

На кадрах видно, что к храму выстроилась очередь из нескольких тысяч человек, которая медленно движется. Площадь Святого Петра перекрыли из соображений безопасности.

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Тело выставили перед папской кафедрой Бернини в центре собора. Бенедикта XVI одели в красное облачение, его голову увенчали белой митрой, а в руки вложили четки.

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Об ухудшении состояния здоровья почетного папы Бенедикта XVI стало известно 28 декабря. Бывший папа римский скончался в возрасте 95 лет через три дня — 31 декабря. Служба печати Святого престола сообщила, что похороны папы состоятся 5 января.

Президент России Владимир Путин назвал скончавшегося папу римского видным государственным деятелем.