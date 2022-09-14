Церемония прощания с Елизаветой II началась в Вестминстерском дворце Лондона | 360°

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Церемония прощания с Елизаветой II началась в Вестминстерском дворце Лондона

Гроб с телом королевы Елизаветы II доставили в Вестминстерский дворец

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Траурная процессия с гробом Елизаветы II покинула Букингемский дворец для церемонии прощания в Вестминстерском дворец. Видео с места событий опубликовал «Коммерсант» в своем Telegram-канале.

Гроб с телом королевы везли на специальной повозке, в которую запрягли черных лошадей. По бокам почетным караулом шли гвардейцы Колдстримского полка и командующие вооруженными силами Великобритании.

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В Вестминстерский дворец гроб королевы гвардейцы внесли на руках и установили на специальном возвышении. На месте присутствовал король Карл III.

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По данным СМИ, расстояние в полтора километра кортеж преодолел за 38 минут. В процессии приняли участие дети Елизаветы II, а также ее внуки.

Церемония прощания продлится до понедельника, 19 сентября. Посетить ее смогут все желающие. Но власти Лондона уже предупредили, что очередь может занять до 30 часов.

Как сообщил «Коммерсант UK», всем желающим проститься с королевой выдадут браслеты с номерами, чтобы люди могли отлучиться в туалет или магазин.

В очереди будут дежурить более тысячи полицейских, смотрителей и волонтеров, призванных помогать людям и предотвращать конфликты. Перед входом в зал людям придется пройти проверку, как в аэропорту. С собой нельзя проносить еду и напитки. На одежде не должно быть надписей или политических лозунгов. Кроме того, все вошедшие в зал должны хранить молчание.

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