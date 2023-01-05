Мир 05 января 2023, 12:29 Церемония похорон почетного папы Бенедикта XVI началась в Ватикане Vatican News сообщило о начале церемонии похорон Бенедикта XVI на площади Святого Петра YouTube

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Церемония похорон папы на покое Бенедикта XVI началась на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию церемонии организовало официальное издание Vatican News.

Поминальную мессу возглавил глава Римской католической церкви папа Франциск. На кадрах видно, что на площади дежурят правоохранители. Перед собором Святого Петра разместились почетные гости и официальные делегации.

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По информации ТАСС, церемонию похорон посетят до 100 тысяч верующих разных стран. На площади Святого Петра заметили флаги Германии — родной страны верховного понтифика.

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РПЦ на похоронах представляет председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

В полночь 5 января площадь Святого Петра объявили «красной зоной». Доступ на территорию контролирует полиция, продажа напитков здесь запрещена. Над Ватиканом объявили режим бесполетной зоны.

В понедельник, 2 января, церемония прощания с папой Бенедиктом XVI проходила в соборе Святого Петра. Бывший папа римский скончался на 96-м году жизни 31 декабря 2022 года.