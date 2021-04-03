Церемония перевозки мумий 22 фараонов началась в Каире. Видео

Торжественная церемония перевозки мумий египетских фараонов стартовала в Каире. Всего в Национальный музей египетской цивилизации доставят 22 забальзамированных тела.

Организаторы назвали церемонию «Золотым парадом фараонов», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Процессия выдвинулась из здания Египетского национального музея в 20:00 по каирскому времени (21:00 по московскому времени). На кадрах видно, что саркофаги с мумиями стилизовали под древние ладьи. На каждом из них написано имя фараона. Возглавляют шествие стражи-всадники, облаченные в древние наряды египтян.

Всего кортежу предстоит преодолеть путь в пять километров. Основная часть маршрута пройдет вдоль Нила. В конечном итоге саркофаги разместят в Национальном музее египетской цивилизации, расположенном в районе Фустате.

В новый музей доставят забальзамированные тела 18 царей и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий. Среди мумий есть фараоны Рамзес II, Тутмос III и Сети I. Кроме того, в музей отправили знаменитую царицу Хатшепсут.

Ранее министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани отмечал, что перевозка мумий является самым большим культурным событием в Египте. Он пояснил, что древних царей необходимо было отправить в новое место уже давно. По словам министра, в Национальном музее «не хватало достойного для экспозиции и хранения мумий фараонов места».

На торжественной церемонии в Каире присутствует президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Для проведения парада выделили несколько миллионов долларов. Организаторы мероприятия предусмотрели строгие меры безопасности.