Церемония интронизации митрополита Иоанникия прошла в Черногории на фоне протестов

Патриарх Сербский Порфирий провел церемонию интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Он передал ему жезл на фоне массовых протестов против представителя Сербской православной церкви в Цетине.

«Наша церковь вас избрала. И c этим священным чином мы пришли сюда не для того, чтобы что-то отнять, кому-либо угрожать или, не дай Бог, что-то украсть. <…> Вы поставлены здесь, чтобы примирять и сглаживать обострения», — заявил патриарх Сербский. Он добавил, что Иоанникий должен благословлять тех, кто его оскорбляет.

В ответ митрополит извинился за беспорядки и назвал происходящее искусственным разделением в обществе, для преодоления которого понадобится время.

Ранее толпа протестующих националистов заблокировала въезд в город. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Пострадали четыре человека. Силовики приказывают людям разойтись, но агрессивные протесты продолжаются.

Порфирий и Иоанникий прилетели в Цетинский монастырь, где прошла интронизация митрополита, на вертолете. Обитель оцепили тяжело экипированные бойцы антитеррористического подразделения с автоматами.