Эксклюзив 21 апреля 2023, 20:12 Цепные псы Америки. Почему Франция побоялась давать цифровую карту Белоруссии украинцам Клинцевич объяснил, почему Украина не получила цифровую карту Белоруссии от Франции Pxhere

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Франция отказалась предоставить Украине цифровую карту территории Белоруссии, которая бы позволила боевым самолетам и дронам совершать разведывательные полеты над страной. Решение объяснили нежеланием республики прямо или косвенно участвовать в военных операциях на территории других государств. Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» рассказал, что до французов, скорее всего, дошла информация об истинном поведении украинской стороны — нелюдях с фашистскими знаками.

Далее — прямая речь.

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То, что украинцы просят такие вещи — люди потерявшие все ориентиры и здравый смысл, — это не удивляет. Но зачем французы об этом публично говорят — я не понимаю. В этом тоже, наверное, есть какой-то смысл, а возможно, и попытка отдельных людей показать в этом процессе настоящее лицо.

Им плевать на людей и ценность человеческой жизни

Я думаю, при таком тесном контакте они достаточно хорошо сотрудничают, и до французов дошла информация об истинном поведении украинской стороны, нелюдей с фашистскими знаками, в отношениях своего мирного населения, в отношении пленных, в отношении призывного состава.

Власти Украины делят людей на ценных и неценных, вышей и нишей касты. Франция понимает, что с этими людьми [украинцами] в 21 веке при такой тотальной информационной загруженности можно попасть достаточно неловкое положение.

Цепные псы. Украина не могла сама провернуть террористические акты

Все акты, например, такие как с Дарьей Дугиной, Украина не в состоянии провести самостоятельно — идет поддержка западных спецслужб, прежде всего американцев, вне всякого сомнения. Поэтому там идет отработка, натаскивание [украинцев] как цепных псов. И достаточно успешно все это реализуется.

Ранее «360» писал, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, которое запанировано на 30 апреля.