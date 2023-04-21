21 апреля 2023, 20:12
Цепные псы Америки. Почему Франция побоялась давать цифровую карту Белоруссии украинцам
Клинцевич объяснил, почему Украина не получила цифровую карту Белоруссии от Франции
Франция отказалась предоставить Украине цифровую карту территории Белоруссии, которая бы позволила боевым самолетам и дронам совершать разведывательные полеты над страной. Решение объяснили нежеланием республики прямо или косвенно участвовать в военных операциях на территории других государств. Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» рассказал, что до французов, скорее всего, дошла информация об истинном поведении украинской стороны — нелюдях с фашистскими знаками.
Далее — прямая речь.
Реклама
То, что украинцы просят такие вещи — люди потерявшие все ориентиры и здравый смысл, — это не удивляет. Но зачем французы об этом публично говорят — я не понимаю. В этом тоже, наверное, есть какой-то смысл, а возможно, и попытка отдельных людей показать в этом процессе настоящее лицо.
Им плевать на людей и ценность человеческой жизни
Я думаю, при таком тесном контакте они достаточно хорошо сотрудничают, и до французов дошла информация об истинном поведении украинской стороны, нелюдей с фашистскими знаками, в отношениях своего мирного населения, в отношении пленных, в отношении призывного состава.
Власти Украины делят людей на ценных и неценных, вышей и нишей касты. Франция понимает, что с этими людьми [украинцами] в 21 веке при такой тотальной информационной загруженности можно попасть достаточно неловкое положение.
Цепные псы. Украина не могла сама провернуть террористические акты
Все акты, например, такие как с Дарьей Дугиной, Украина не в состоянии провести самостоятельно — идет поддержка западных спецслужб, прежде всего американцев, вне всякого сомнения. Поэтому там идет отработка, натаскивание [украинцев] как цепных псов. И достаточно успешно все это реализуется.
Ранее «360» писал, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, которое запанировано на 30 апреля.
США
Украина
Франция
Реклама
Реклама