Цепкало обвинил Лукашенко в провоцировании Майдана

«На самом деле, нужно понимать о том, что Майдан провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про Майдан. Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса», — сказал он.

По словам Цепкало, он просто хотел пойти на президентские выборы, «честно представить свою программу». Кроме того, он собирался предоставить гражданам возможность выбрать тот образ будущего, который они сами видят.

«Лукашенко этой возможности людей лишает», — добавил бывший претендент на главный пост республики.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии назначен на 9 августа. Досрочное голосование стартует 4 августа. Сейчас в республике проходит избирательная кампания.

Цепкало вместе с детьми срочно прибыл в Москву на прошлой неделе. Его жена пока остается в Белоруссии. Сам политик пока не планирует возвращаться в республику, опасаясь ареста. 2 августа он прибыл на Украину, в Киев.

Центризбирком Белоруссии отказался регистрировать Цепкало в качестве кандидата на пост президента 14 июля. Политик не смог собрать необходимое число подписей для продолжения участия в гонке. Для этого ему необходима поддержка 100 тысяч граждан.