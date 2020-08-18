Цепкало не пустили на самолет в Польшу

«Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу», — приводит агентство слова Цепкало.

Источник фото: телеканал «360»

Собеседник рассказал, что у него и членов его семьи есть шенгенские визы и разрешение главного санитарного врача Польши не отбывать по прилету карантин на фоне пандемии коронавируса. Цепкало добавил, что из Варшавы мог полететь в Вильнюс, а в Польшу он летал из Киева без проблем несколько дней назад.

Ранее заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач заявил, что Польша начала принимать граждан Белоруссии, которые захотели уехать из страны. Им выдают визы в ускоренном и упрощенном варианте. Некоторые уже попросили о пересечении границы вообще без нужных документов.

В Белоруссии 9 августа начались массовые протесты после победы действующего главы республики Александра Лукашенко на президентских выборах. Республиканский ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.