Цепкало готовит документы в суд на Лукашенко и его окружение

Группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге, заявил экс-претендент на пост белорусского лидера Валерий Цепкало. По его словам, «будет более чем достаточно», если европейские санкции введут только против Лукашенко и его окружения.

«Думаю, более чем достаточно, если против Лукашенко и его семьи будут введены персональные санкции», — сказал Цепкало в ходе стрима на своем YouTube-канале, отвечая на вопрос, какой должна быть санкционная политика Евросоюза. Его цитирует РИА «Новости».

При этом Цепкало отметил, что санкции должны касаться и финансовых фондов, и коммерческих организаций, которые «осуществляют транзакции по доверительному управлению со стороны Лукашенко».

Сейчас, по словам Цепкало, идет сбор свидетельств людей, пострадавших в первые дни после выборов президента страны.

«Эти документы и факты будут представлены в международных судах … Эти все факты будут представлены в международном суде в Гааге», — рассказал политик, добавив, что уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы.

После того как ЦИК Белоруссии огласил результаты президентских выборов 9 августа, в стране начались массовые протесты. По данным Центризбиркома, победу одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. За его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% белорусов.