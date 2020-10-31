Цензуру в Twitter назвали угрозой нацбезопасности США

Цензура фактической информации со стороны руководства Twitter — это угроза национальной безопасности США. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности страны Чед Вулф.

«Корпоративные бюрократы не должны определять, какую информацию, касающуюся безопасности, может получать американская общественность», — написал Вулф в письме на имя главы компании Джека Джорси. Оно было размещено на сайте министерства.

В качестве примера Вулф вспомнил историю с блокировкой аккаунта исполняющего обязанности руководителя Службы иммиграционного и таможенного контроля Марка Моргана. Он разместил пост, в котором говорилось, что стена на границе США и Мексики не позволит «бандитам, убийцам, сексуальным маньякам и наркотикам» попасть на территорию Штатов. Twitter посчитал это сообщение нарушением политики компании, связанной с проявлением ненависти, и заблокировал профиль Моргана.

«Поскольку Министерство внутренней безопасности и другие федеральные ведомства продолжают полагаться на Twitter в деле предоставления важной информации американской общественности, ваша цензура представляет угрозу для нашей безопасности», — подчеркнул Вулф.

Twitter, как считает министр, подрывает публичные дискуссии по важным вопросам национальной и внутренней безопасности.

Ранее Twitter отметил репортаж телеканала RT о выборах президента в США как вводящий в заблуждение. Соцсеть отключила возможность делать ретвиты и реплаи к посту.