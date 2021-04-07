Цензуру в кинематографе отменили в Италии

Глава итальянского Минкульта Дарио Франческини подписал постановление, которое полностью отменяет цензуру кинокартин. Об этом сообщило ИА Nation News.

Согласно постановлению, будет сформирована специальная комиссия. Она будет проверять выходящие фильмы на их принадлежность к той или иной возрастной группе. В эту комиссию войдут как специалисты в области кино, так и представители других сфер.

«Система контроля и вмешательства, которая позволяла государству вторгаться в свободу художников, окончательно прекращена», — обозначил итальянский министр.