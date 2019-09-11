Цены на старые iPhone резко упали в России

После презентации нового флагмана iPhone 11 Pro компания Apple резко снизила цены на предыдущие модели. Заметно подешевели iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone XR выпущенный в прошлом году.

Apple представила iPhone 11 Pro Подробнее

Как сообщило РИА «Новости», поступившие в продажу в 2017 году 64-гигабайтные версии iPhone 8 и 8 Plus стоили 57 и 65 тысяч рублей. Сейчас их стоимость снизилась до 53 и 61 тысячи.

Компания уменьшила цену на iPhone 8 на 64 гигабайта до 40 тысяч рублей, а iPhone 8 Plus — до 45 тысяч.

Изначально недорогая модель iPhone XR стоила 65 тысяч, сейчас она обойдется в 50 тысяч рублей.

Обвальное снижение цен началось после презентации смартфона нового поколения iPhone 11, состоявшейся 10 сентября. Он был заявлен как мощнейший телефон современности. Его цена iPhone 11 Рrо начинается от 699 долларов (46 тысяч рублей).