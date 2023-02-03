Мир 03 февраля 2023, 04:55 Цены на сахар в Европе взлетели на 50% «Известия»: в ряде европейских стран цены на сахар взлетели больше, чем на 50% Pxhere

Читать 360tv в

За последний год в странах Евросоюза выросли в цене продукты — они подорожали на 20-30%. Причина этому в энергетическом кризисе. Одной из главных его жертв, как сообщили «Известия», стал сахар.

В некоторых европейских странах цены на сахар взлетели больше чем на 50%. В частности, в Италии и Испании цена на этот продукт увеличилась на 51%, в Германии — на 63%, в Польше — на 87,4%, а в Чехии цена на сахар поднялась на 98,9%. Самый низкий рост стоимости сахара зафиксирован во Франции — на 23%.

Реклама

Отчасти виной такому положению дел стал плохой урожай в Европе. По оценкам Еврокомиссии, из-за сокращения посевных площадей и летней засухи производство сахара в Евросоюзе в сезоне-2022/23 упадет до 15,5 миллиона тонн.

Реклама

Еще одна причина заключается в сокращении мирового экспорта. Ведущие производители сахара, такие как Бразилия и Индия, существенно уменьшили поставки.

Но главной причиной остается рост цен на природный газ. Дело в том, что производство сахара из сахарной свеклы само по себе очень энергозатратно, а большая часть сахарных заводов в Европе работает на природном газе.