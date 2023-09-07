Мир 07 сентября 2023, 03:16 Цены на подержанные автомобили упали в Японии после ужесточения запретов на экспорт в РФ USS: в Японии цены на подержанные автомобили снижаются второй месяц подряд Freepik

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Цены на подержанные автомобили в Японии снижаются второй месяц подряд, это связано с ужесточением ограничений на экспорт машин с пробегом в Россию. Такую информацию предоставила японская компания USS, которая занимается аукционами на подержанные автомобили, сообщил ТАСС.

Согласно статистическим данным, средняя цена автомобилей с пробегом на аукционе в августе составляла около одного миллиона иен, это примерно 6,8 тысячи долларов. Эта цифра на 6,9% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

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В Японии считают, что цены продолжат снижаться и дальше. Эксперты считают, что это связано с запретом экспортировать в Россию машины с объемом двигателя более 1,9 литра и гибриды. В РФ ранее поставляли около 20% всех подержанных автомобилей. Этот объем машин хлынет на японский авторынок, что значительно повлияет на ценообразование.

В июле поставки японских автомобилей в Россию выросли на 53% в сравнении со средним показателем за последний год. За этот же период времени Япония сократила поставки запчастей и комплектующих для машин на 44,4%.