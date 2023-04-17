Мир 17 апреля 2023, 18:17 Цены на пасту в Италии взлетели почти на 20% Coldiretti: паста в Италии за год подорожала на 18% Pxhere

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Несмотря на то что цены на зерно упали, паста в Италии подорожала на 18%. Об этом сообщили в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

Год назад пшеница твердых сортов, необходимая для производства пасты, была дороже на 30%. При этом макаронные изделия получают только из переработанной пшеницы и воды, поэтому сильных различий в стоимости быть не должно.

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«При этом ценовой разрыв увеличивается и подвергает риску бюджеты потребителей и фермеров», — отмечали в ассоциации.

В ассоциации уверены, что это спекуляции, связанные с импортом зерна из Канады. О проблемах на зерновом рынке также свидетельствует решение Польши и Венгрии заблокировать импорт пшеницы с Украины. Ранее «360» писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это служит доказательством фиктивной заботы о нуждающихся в продовольствии.

Позже стало известно, что власти Венгрии сообщили о выявлении токсинов и ГМО в украинской кукурузе. Кроме того, в двух случаях было обнаружено заражение сои.