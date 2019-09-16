Цены на нефть взлетели после атак на саудовские НПЗ
На открытии торгов ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стоили 67,8 доллара за баррель, причем на предыдущем закрытии североморская нефть стоила 60,15 доллара.
Фьючерсы росли в среднем на 12-13%, а максимум роста дошел до 19,1% — 71,62 доллара за баррель.
Нефть техасской марки WTI тоже поднялась в цене. Ноябрьские фьючерсы на открытии бирж поднялись до 60,09 доллара (против 54,8 на предыдущем закрытии). Далее стоимость WTI возросла на 15,8% и достигла 63,47 доллара за баррель.
В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии атаковали беспилотники. В результате предприятия национальной нефтяной компании страны Saudi Aramco загорелись.
Ответственность за нападения на НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США в свою очередь обвинили в атаках Иран. Из-за остановки крупнейших в мире нефтеперерабатывающих предприятий добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое — до 5,7 миллионов баррелей в день.