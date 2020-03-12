    12 марта 2020, 06:20

    Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы

    Александра Ломейко

    Нефть снова подешевела. Цены на нее упали более чем на 5% и сейчас колеблются в пределах 31-34 долларов за баррель, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
    Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы

    На утро 12 марта фьючерсы нефти марки Brent на май торговались по 34,21 доллара. Падение составило 5,1%.

    Меньше стало стоить и «черное золото» WTI: апрельские фьючерсы подешевели на 5,31%. Один баррель теперь стоит 31,23 доллара.

    Накануне крупнейшая нефтяная компания в мире саудовская Saudi Aramco заявила, что Минэнерго королевства поручило увеличить производственные мощности. Их поднимут до 13 миллионов баррелей в сутки.

    Поставки нефти на мировой рынок хочет нарастить и национальная нефтяная компания Абу-Даби. В апреле ADNOC рассчитывает поставлять более четырех миллионов баррелей в день. В корпорации рассчитывают, что плановое производство тоже вырастет.

    Падение цен на нефть, уточнил сайт РБК, произошло после решения Вашингтона ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса. В США на 30 дней запретили въезд из стран Европы.

    Во время своего обращения к американцам глава Белого дома Дональд Трамп заметил, что исключение сделают только для рейсов из Великобритании. Граждан страны, которые захотят вернуться домой с европейской территории, запрет не коснется.