Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы

На утро 12 марта фьючерсы нефти марки Brent на май торговались по 34,21 доллара. Падение составило 5,1%.

Меньше стало стоить и «черное золото» WTI: апрельские фьючерсы подешевели на 5,31%. Один баррель теперь стоит 31,23 доллара.

Накануне крупнейшая нефтяная компания в мире саудовская Saudi Aramco заявила, что Минэнерго королевства поручило увеличить производственные мощности. Их поднимут до 13 миллионов баррелей в сутки.

Поставки нефти на мировой рынок хочет нарастить и национальная нефтяная компания Абу-Даби. В апреле ADNOC рассчитывает поставлять более четырех миллионов баррелей в день. В корпорации рассчитывают, что плановое производство тоже вырастет.

Падение цен на нефть, уточнил сайт РБК, произошло после решения Вашингтона ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса. В США на 30 дней запретили въезд из стран Европы.

Во время своего обращения к американцам глава Белого дома Дональд Трамп заметил, что исключение сделают только для рейсов из Великобритании. Граждан страны, которые захотят вернуться домой с европейской территории, запрет не коснется.