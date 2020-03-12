Цены на нефть снова упали после запрета США на въезд из Европы
На утро 12 марта фьючерсы нефти марки Brent на май торговались по 34,21 доллара. Падение составило 5,1%.
Меньше стало стоить и «черное золото» WTI: апрельские фьючерсы подешевели на 5,31%. Один баррель теперь стоит 31,23 доллара.
Накануне крупнейшая нефтяная компания в мире саудовская Saudi Aramco заявила, что Минэнерго королевства поручило увеличить производственные мощности. Их поднимут до 13 миллионов баррелей в сутки.
Поставки нефти на мировой рынок хочет нарастить и национальная нефтяная компания Абу-Даби. В апреле ADNOC рассчитывает поставлять более четырех миллионов баррелей в день. В корпорации рассчитывают, что плановое производство тоже вырастет.
Падение цен на нефть, уточнил сайт РБК, произошло после решения Вашингтона ввести новые меры по борьбе с распространением коронавируса. В США на 30 дней запретили въезд из стран Европы.
Во время своего обращения к американцам глава Белого дома Дональд Трамп заметил, что исключение сделают только для рейсов из Великобритании. Граждан страны, которые захотят вернуться домой с европейской территории, запрет не коснется.