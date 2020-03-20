Цены на нефть снова пошли вниз

Стоимость нефти марки WTI упала на 13% вечером в пятницу 20 марта, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные бирж.

Цена достигла отметки в 23,2 доллара за баррель. При этом у цены на нефть Bent более низкие темпы снижения — она опустилась на 10,46%, то есть до 27,27 доллара за баррель.

Еще накануне сообщалось, что майские контракты на поставку нефти марки Brent выросли на лондонской бирже более чем на 15%.

Ранее агенство Bloomberg написало о том, что Россия не пойдет на поводу у Саудовской Аравии и не станет первой просить о перемирии в нефтяной войне, так как у Москвы достаточно накоплено резервов для выигрыша в такой ситуации.

Цены на энергоноситель подскочили после срыва переговоров, которые прошли 6 марта между странами ОПЕК+. Они не смогли договориться о сокращении добычи в условиях появления серьезных излишек черного золота на рынке из-за коронавируса. Россия не согласилась взять на себя треть общего объема сокращения добычи в странах ОПЕК+.

При этом саудиты планируют нарастить добычу нефти с 9,7 до 10-12 миллионов баррелей в сутки для ценового давления на других участников ОПЕК+, в том числе и на Россию.