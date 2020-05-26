Цены на нефть продолжают расти

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,97%. Сейчас цена за баррель составляет 36,23 доллара. Стоимость фьючерсов нефти WTI увеличилась на 3,43%, цена — 34,4 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ придерживаются обещаний. Они сократили добычу нефти, благодаря этому сохраняется оптимистический сценарий. Однако некоторые государства снимают ограничения из-за спада пандемии коронавируса.

РФ вышла на целевой показатель по соглашению ОПЕК+.