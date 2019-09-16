Цены на нефть подросли на 10% после атак в Саудовской Аравии

Утром 16 сентября мировые цены на нефть подросли еще на 10% после атак беспилотников на территорию нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на утро 16 сентября поднимается на 9,96%, до 66,22 доллара за баррель, а на сырье марки WTI — на 8,61%, до 59,52 доллара. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Очевидно, это плохой день, если вы импортируете нефть. Вопрос не столько в том, кто или даже что стало причиной атак, но некоторые задаются вопросом, увидим ли мы атаки в дальнейшем», — заявил аналитик Pepperstone Group Крис Вестон. Его слова привело агентство Associated Press.

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Саудовская Аравия является одним из трех крупнейших производителей нефти и ее крупнейшим экспортером. Однако после субботней атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco государство более чем вдвое уменьшило производство. По этой причине мировые цены на сырье выросли в среднем на 12%-13%, в какие-то моменты рост доходил и до 19 %.

За произошедшее ответственность на себя взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Именно с ними Саудовская Аравия и вся арабская оппозиция воюют. Атака была проведена при помощи беспилотников.

Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в произошедшем Тегеран. В свою очередь МИД Ирана заявил о непричастности к случившемуся.