Цены на нефть побили месячный рекорд

Цена на нефть марки Brent выросла выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Нефть WTI перескочила отметку в 30 долларов впервые с 17 марта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года выросла на 1,6%, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Таким образом цена черного золота Brent достигла 33,02 доллара за баррель. В последний раз нефть этой марки торговалась выше 33 долларов за баррель 13 апреля текущего года.

Цена нефти WTI с поставкой в июле также подскочила 30 долларов за баррель. Это произошло впервые с 17 марта 2020 года. Июльские фьючерсы WTI подорожали на 1,80% и дошли до 30,05 доллара.

В апреле ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае–июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. При этом соглашению предшествовало резкое обрушение котировок. Это произошло в начале марта на фоне пандемии коронавирусной инфекции и развала предыдущей сделки ОПЕК+.