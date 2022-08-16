Цены на мороженое подскочили в Испании

Повышение стоимости электроэнергии и ингредиентов стало причиной подорожания мороженого в Испании. Об этом газете El Mundo сообщили владельцы одного из кафе в Андалусии.

Они сообщили, что раньше продавали порцию лакомства за 2,7 евро, теперь стоимость повысилась до трех евро, но и это не предел.

«Нам придется увеличить цену до 3,1 евро, иначе мороженое попросту не окупится», — рассказал владелец кафе-мороженого Сесилио Фернандес.

Мужчина рассказал, что делать мороженое стало гораздо менее выгодно, чем еще в 2021 году.

«Основа для мороженого выросла в цене на 50%, сахар — на 70%, кофе — на 30%, а шоколад — на 25%. Даже пластиковые стаканчики и ложки подорожали на 60%», — сообщил владелец кафе.

Фернандес отметил, что существенную роль в ценообразовании играют тарифы на электричество. Они используют морозильные камеры и холодильники для хранения продуктов, а эта бытовая техника является энергоемкой, что бьет по карману предпринимателей.

«В прошлом году на самом пике сезона мы платили 900 евро за электричество, а в мае 2022 года отдали 1800 евро. Мы поставили много счетчиков, чтобы добиться снижения цены, но серьезно уменьшить ее не получится», — заключил он.

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