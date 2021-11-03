Цены на газ значительно выросли в Европе

Цены на газ в Европе значительно выросли. По показателям на 3 ноября приобрести тысячу кубометров можно более чем за 900 долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 908 долларов за одну тысячу кубометров. При этом прирост стоимости составляет 12%, передал RТ.

Ранее стало известно, что «Газпром» увеличит поставки газа в Болгарию сверх объема, обусловленного заключенным договором. При этом газ будет стоить 46,55 евро (3861 рубль) за МВт/ч.