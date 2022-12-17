17 декабря 2022, 22:05
Цены на газ заставили Молдавию повысить тарифы
КЧС Молдавии распорядилась повысить тарифы на отопление и электричество
Тарифы на электричество и отопление в Молдавии пересмотрят из-за повышения стоимости природного газа. Такое распоряжение дала Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Национальному агентству по урегулированию в энергетике (НАРЭ), решение опубликовано на сайте правительства.
«КЧС распорядилась о том, чтобы НАРЭ в течение трех дней провело внеочередную корректировку тарифов на электричество и отопление на фоне существенного изменения цены на природный газ», — говорится в распоряжении.
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В документе отмечается, что изменения в тарифе будут производиться на «основе компонентов, включенных в текущую цену и тариф, с применением текущей закупочной цены на первичное топливо».
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Рост цен на газ в Молдавии вынудил граждан снизить его потребление почти на треть. Молдаване стали переходить на альтернативные источники энергии, сообщило издание Nation News. Улучшения ситуации в стране не прогнозируют.
Неделей ранее КЧС потребовала снизить тарифы на электроэнергию. Комиссия поручила НАРЭ пересмотреть стоимость электричества в меньшую сторону на 25%.
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