Цена на газ в Европе выросла до рекордного значения в 286 долларов за тысячу кубометров. Такой рост цены стал резким, если сравнивать с серединой января текущего года, сообщила газета «Известия».

Также на стоимость повлияло снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ). За текущую неделю его поставки стали меньше на 8% по сравнению с предыдущими днями апреля.

Кроме того, уровень подачи топлива в подземные хранилища также упал. В день они пополняются не более чем на 0,1%. Европа ощутила на себе дефицит СПГ в хранилищах после холодной зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои обещания о снижении газовых тарифов для населения и провернул самую большую аферу за всю новейшую историю страны, заявил политолог Дмитрий Корнейчук. По мнению эксперта, Зеленский сделал то, о чем мечтали все украинские олигархи последние 30 лет, но ни один президент на это не решался.