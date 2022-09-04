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Цены на газ в Евросоюзе могут обновить максимум на фоне новостей о «Северном потоке 1»

Bloomberg: цены на газ в ЕС могут обновить максимум на фоне новостей о «Северном потоке 1»

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Цены на природный газ в Европе могут приблизиться к максимуму, который был установлен в августе. Такое возможно на фоне новостей о сроках возобновления работы газопровода «Северный поток 1», сообщило Bloomberg.

В своем материале агентство ссылается на Goldman Sachs Group Inc. Новость о том, что поставки по главному газопроводу в Европе не возобновятся в запланированные сроки, может повлиять на рынок энергоносителей. Это может вызвать неопределенность, тем самым привести к «значительному [ценовому] ралли с понедельника, потенциально имитирующему августовские максимумы», говорится в материале.

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В последнее время цены на газ опустились. Показатели продемонстрировали самое большое недельное падение за всю историю наблюдений после того, как появились сообщения о том, что Европа достигла своей цели по заполнению газовых хранилищ.

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В последних числах августа стало известно, что европейские страны смогли еще до конца лета заполнить газом свои подземные хранилища(ПХГ) на целевые 80% к предстоящему отопительному сезону, следовало из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Как указывалось, запасы газа в хранилищах Европы, по сведениям за 29 августа 2022 года, увеличились до 80,17%. Этот показатель на 0,6%выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

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