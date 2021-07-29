Цены на газ в Европе подскочили до рекордных отметок

Нежелание «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину вызвало резкий рост цен в Европе. Аналитики в беседе с изданием «Коммерсант» рассказали, что снижение цен не прогнозируется до конца года.

По словам экспертов, рекордный всплеск цен на газ в Европе произошел после того, как Москва в очередной раз отказалась бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину. В этот раз отказ был от такого предложения на август.

Европейские цены подскочили моментально. В Нидерландах они побили исторический рекорд, достигнув $484 за 1 тыс. кубометров. Играет свою роль и то, что поставки в Европу сжиженного природного газа снижаются. Это происходит из-за высокой конкуренции с Азией, которой также очень нужен сжиженный газ. Лидером по покупке СПГ остается Китай.

Аналитики считают, что ситуация с ценами на газ в Европе не изменится до момента запуска «Северного потока — 2». Коммерческие поставки по газопроводу могут начаться уже в октябре этого года, когда введут в эксплуатацию первую нитку. Ее строительство завершили еще в июне.

Ранее сообщалось, что к этому моменту газопровод «Северный поток — 2» достроен уже на 99%. Финальные работы строители обещают завершить к концу августа.