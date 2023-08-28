Мир 28 августа 2023, 18:29 Цены на газ в Европе перешли к росту после резкого падения Цены на газ в Европе выросли на 10% после сокращения поставок из Норвегии РИА «Новости»

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Стоимость сентябрьских фьючерсов на природный газ, поставляемый через нидерландский хаб TTF, в ходе торгов на бирже ICE Futures перешли к росту после резкого падения на минувшей неделе. За сессию понедельника, 28 августа, цена достигла 434,52 доллара за тысячу кубометров. Рост составил 10,13%. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Как отметило агентство Bloomberg, резкий рост начался после объявлений о сокращении поставок сырья из Норвегии и возросших угроз забастовок на заводе сжиженного природного газа в Австралии.

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Норвегия довела экспорт газа в Европу до годового минимума после приостановки добычи на месторождении «Тролль» на время планового обслуживания. Государственный оператор Gassco объявил, что временно приостанавливает прокачку по сети SEGAL в Великобританию на время дополнительных работ на новых месторождениях.

В Австралии сильно обострилась ситуация между руководством компаний Chevron и Woodside Energy Group и рабочими заводов по производству сжиженного природного газа. Участники не смогли прийти к соглашению об условиях прекращения работы. Но в случае с Chevron переговоры пока продолжаются.

Несмотря на то, что Европа не закупает австралийский сжиженный природный газ, остановка производств заставит ее конкурировать с азиатскими странами, которые вынужденно станут искать других поставщиков необходимого сырья.