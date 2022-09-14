Цены на газ в ЕС выросли в 10 раз по сравнению с допандемийным периодом | 360°

Мир 14 сентября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

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Viber Цены на газ в ЕС выросли в 10 раз по сравнению с допандемийным периодом Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила десятикратный рост цен на газ в ЕС РИА Новости

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Цены на газ в странах Евросоюза за последнее время выросли в несколько раз. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время сессии Европарламента.

Ляйен отметила, что стоимость голубого топлива выросла почти в 10 раз. Его стоимость она сравнила с периодом до начала пандемии коронавирусной инфекции.

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«Цены на газ выросли более чем в 10 раз по сравнению с периодом до пандемии. Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию», — привел ее слова ТАСС.

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Глава Еврокомиссии также добавила, что сейчас газовые хранилища стран Евросоюза заполнены больше, чем на 80%. Однако этого, по ее мнению, недостаточно для того, чтобы ЕС обрел полную независимость от России. В связи с этим Урсула фон дер Ляйен призвала страны альянса проявить единство и «бороться с манипуляциями», которые сейчас, по ее мнению, проходят в газовой сфере. Она также призвала Европу сделать все для снижения количества потребляемой электроэнергии.

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