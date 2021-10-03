Цена на газ на Украине взлетела до 1,5 тысячи долларов

Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) приблизилась к 1,5 тысячи долларов. Таким образом, цена на голубое топливо достигла исторического максимума.

По данным биржи, 1 октября на УЭБ 10 тысяч кубометров торговались по цене 38 532 гривны (1447 долларов) за тысячу кубометров, сообщило РИА «Новости».

Средневзвешенная цена газа с НДС на октябрь составила 28 654 гривны за тысячу кубометров, превысив показатель сентября в полтора раза, когда она равнялась 18 505 гривен.

Эти цены актуальны для бизнеса и промышленности. Для обычных украинцев фиксированная цена без стоимости доставки составляет 6,99 гривны за кубометр

Цена на газ бьет рекорды уже последнюю неделю. Для сравнения — месяц назад стоимость октябрьского фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива по индексу голландского TTF была немного выше 500 долларов, но уже в конце сентября она подлетела до 1200 долларов.