Мир 27 мая 2023, 08:50 Цены на электроэнергию захотели в два раза повысить на Украине Регулятор предложил Минэнерго Украины в два раза поднять цены на электричество РИА «Новости»

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Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины выступила с предложением с начала лета в два раза увеличить тариф на электроэнергию для населения. Об этом говорится в письме за подписью главы регулятора Руслана Кайдаша в Министерство энергетики страны. Документ опубликовало украинское издание «Энергореформа».

«НКРЭКУ <…> предоставляет предложения по внесению изменений <…> с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию», — указали в тексте письма.

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В комиссии уточнили, что тариф на электроэнергию для населения планируется увеличить с 1 июня. В НКРЭКУ предложили применить единую цену без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за киловатт-час.

В апреле украинцам предрекли двойной рост тарифов на электроэнергию. Эту меру объяснили высокой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры в стране.