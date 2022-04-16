Цены на электроэнергию резко взлетели в Чехии

В Чехии резко выросли цены на электроэнергию, сообщило издание Lidovky. В 2022 году поставщикам приходится платить в три раза больше той суммы, которую они платили в 2021-м.

На сегодняшний день, как указано в материале, мегаватт-час электричества с поставкой в 2023 году стоит 194 евро, на 2024 год — 141 евро, а на 2025 год — 120 евро.

До этого стоимость мегаватт-часа колебалась в районе 30-50 евро.

При этом цены на газ подскочили еще больше. Так, поставки на 2023 год продаются за 93 евро, а на 2024-й год — за 69 евро. В последние годы средняя стоимость газа колебалась в промежутке от 15 до 20 евро.

Такая ситуация, как подчеркнули авторы материала в чешской газете, ложится тяжким бременем на плечи конечного потребителя, отметило РИА «Новости».

Армения впервые оплатила российский газ рублями. Тем самым государство подало пример другим странам. В Евросоюзе решение о погашении поставок энергоносителя через российские банки для конвертации в рублях пока еще не приняли, но других поставщиков у них нет и им придется соглашаться на условия Москвы.