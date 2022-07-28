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    28 июля 2022, 01:59

    Цены на электричество в Норвегии обновили исторический рекорд

    Europower: цены на электричество обновили исторический рекорд в Норвегии

    Юлия Шелковенко

    Электроэнергия в Норвегии подорожала впервые с декабря 2021 года. В ряде регионов страны стоимость киловатта составила четыре норвежских кроны (24,13 рубля), сообщило Europower.

    Цены на электричество в Норвегии обновили исторический рекорд

    До этого цена за киловатт энергии была на уровне 39,5 кроны (порядка 24 рублей). Рекордную стоимость электроэнергии зафиксировали в юго-западной части Норвегии, в том числе в Телемарке и Агдере. При этом норвежцы получают помощь от государства — власти покрывают более половины стоимости электроэнергии.

    Глава Минэнерго Норвегии Терье Осланд опасается, что если российский «Северный поток» не запустят после планового ремонта, страна столкнется с очередным повышением цен. Главной угрозой для Норвегии считается введение норм использования энергоресурсов.

    Аналогичная ситуация может сложиться в Германии. От нехватки российского газа пострадают промышленники и простые потребители.