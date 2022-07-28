Цены на электричество в Норвегии обновили исторический рекорд

Электроэнергия в Норвегии подорожала впервые с декабря 2021 года. В ряде регионов страны стоимость киловатта составила четыре норвежских кроны (24,13 рубля), сообщило Europower.

До этого цена за киловатт энергии была на уровне 39,5 кроны (порядка 24 рублей). Рекордную стоимость электроэнергии зафиксировали в юго-западной части Норвегии, в том числе в Телемарке и Агдере. При этом норвежцы получают помощь от государства — власти покрывают более половины стоимости электроэнергии.

Глава Минэнерго Норвегии Терье Осланд опасается, что если российский «Северный поток» не запустят после планового ремонта, страна столкнется с очередным повышением цен. Главной угрозой для Норвегии считается введение норм использования энергоресурсов.

Аналогичная ситуация может сложиться в Германии. От нехватки российского газа пострадают промышленники и простые потребители.