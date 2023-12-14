Мир 14 декабря 2023, 08:17 Цены на бензин в Аргентине взлетели на треть после новых мер властей TN: в Аргентине после заявлений новых властей бензин подорожал на 37% Unsplash

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Нефтяные компании Аргентины подняли цены на топливо на 37% после заявлений нового правительства о принятии мер по выходу из экономического кризиса. Об этом сообщил телеканал TN.

«После заявлений министра экономики Луиса Капуто нефтяные компании заявили о повышении цен на бензин и дизельное топливо», — отметило издание.

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По информации телеканала, компания Shell повысила цены на топливо на 37% на всех заправочных станциях, и остальные нефтяники последуют этому примеру через несколько часов.

Прайс на бензин и дизель растет в стране не в первый раз. Резкое подорожание топлива фиксировали за пару дней до инаугурации нового президента Хавьера Милея — цены выросли на 15%.

Ранее министр экономики страны Луис Капуто анонсировал новые меры для борьбы с экономическим кризисом. Он сообщил, что Аргентина в два раза снизит курс собственной валюты по отношению к американскому доллару. После девальвации официального курса местной валюты доллар вместо 365 будет стоить 800 песо.