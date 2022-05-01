Цены на автомобильных заправках в Словении установили рекорд

Топливные заправки Словении в минувшую субботу пережили небывалый наплыв водителей, которые закупили бензин впрок по старым ценам. По данным журналистов телеканала N1, ажиотаж был такой, что несколько дизельных насосов вышло из строя.

С сегодняшнего дня в республике перестало действовать правительственное ограничение цены на горючее, что привело к рекордному подорожанию.

Ценники на АЗС кажутся не такими страшными. Цена на 95-й бензин колеблется от 1,617 до 1,619 евро за литр, а на дизельное топливо — от 1,816 до 1825 евро за литр. Но если переложить это в реальные цифры, то за полный бак 50 литров бензина придется заплатить 80 евро вместо 77, а за такой же объем дизеля нужно подготовить 90 евро вместо 77.

Правительство отменило регулирование цен на топливо фактически в последние дни своего правления. Словенская демократическая партия под руководством Янеза Янши проиграла выборы. Первый созыв нового парламента, где утвердят новое правительство, соберется 13 мая. Как ожидается, новым главой кабмина Словении станет лидер левоцентристской партии «Движение Свобода» Роберт Голоб, ранее работавший в сфере энергетики.