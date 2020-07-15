Цены британского McDonalds вернутся на уровень 2015 года

С 15 июля сеть ресторанов быстрого питания McDonalds снизит в Великобритании цены на самые популярные блюда, включая Big Mac и Happy Meals. Решение было принято после того, как Лондон уменьшил НДС с 25% до 20% для поддержания на плаву предприятий общепита.

Головной офис McDonalds рекомендовал своим отделениям снизить цены, но представители франшизы не обязаны им следовать.

Издание The Sun напомнило, что ранее американская сеть ресторанов никогда не урезала цены. Сейчас самые популярные блюда и напитки будут продаваться по ценам 2015 года. Уменьшится только стоимость еды, цена доставки будет прежней. Подешевеет также кофе разных сортов, десерты и холодные напитки.

Завтрак от McDonalds в Британии станет дешевле на 50 пенсов, McMuffins — на 30 пенсов, черный кофе и кофе с молоком будут стоить 99 пенсов вместо 1,39 фунтов стерлингов. Капучино и латте обойдутся британцам в 1,49 фунта вместо 1,79 фунтов.

Цена McNuggets и Big Mac с сыром уменьшится на 20 пенсов.

Снижение НДС в Великобритании продлится до января 2021 года, а, значит и цены на McDonalds тоже будут уменьшены на этот период времени.

Другие сети быстрого питания также заявили о намерении снизить цены. Wetherspoons на этой неделе уменьшит стоимость еду и напитки на 28%. KFC снизит стоимость ведра с куриными ножками с 10 до пяти фунтов стерлингов.

Ранее российские эксперты посоветовали даже на фоне смягчения ограничений из-за COVID-19 не посещать бары, рестораны и кафе.