Мир 16 января 2023, 09:13 Цену на газ для Европы при долгосрочных контрактах назвали в США EQT: США готовы поставить СПГ в Европу по 380 долларов за 1000 кубов РИА «Новости»

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США готовы начать поставки сжиженного природного природного газа в Европу на условии долгосрочных контрактов по стоимости 380 долларов за тысячу кубометров. Такую цену озвучил генеральный директор газовой компании EQT Тоби Райс, написал «Интерфакс».

«Мне кажется, это будет отличная сделка. Всего потенциал экспорта сжиженного природного газа из США к „порогу Европы“ составляет примерно 500 миллиардов кубометров ежегодно», — отметил он.

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При этом Райс подчеркнул, что газовой отрасли США потребуются серьезные инвестиции в бурение, трубопроводы, заводы и новые терминалы.

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Ранее сообщалось, что сравнительно теплая зима помогла Европе справиться с вопросом газоснабжения. Стоимость голубого топлива в ЕС упала до прошлогодней отметки 780 долларов за тысячу кубометров. Однако низкая цена энергоносителя грозит расхождением интересов поставщиков СПГ из Азии и Европы.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани сообщал, что в ближайшие месяцы Евросоюз может начать переговоры с Россией по возобновлению транзита газа.