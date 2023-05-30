Мир 30 мая 2023, 18:47 Центром по борьбе с пропагандой в Молдавии будет заведовать Майя Санду Центр по борьбе с пропагандой «Патриот» в Молдавии будет подчинен президенту РИА «Новости»

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Центр по борьбе с пропагандой «Патриот» в Молдавии, который предложила создать глава государства Майя Санду, будет напрямую подчинен президенту. Такое заявление разместили на сайте ее администрации.

«Деятельность создаваемого Центра будет координироваться президентом страны. Его роль будет заключаться в инициировании, утверждении и мониторинге внедрения программ стратегических коммуникаций на национальном уровне», — сказано в документе.

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В нем также разъяснили, кто будет руководить центром. Кандидатуры пройдут конкурсный отбор, который организует президент. Назначение будет проходить через парламент. Вице-директора центра будет лично назначать глава государства.

Ранее Санду заявила, что ее инициатива по созданию такого центра связана с необходимостью бороться с российской пропагандой и «изменниками родины», которые выступают против действий властей и политики евроинтеграции.

В начале мая на улицы Кишинева вновь вышли тысячи человек, недовольных своим президентом. Митинги в столице против Майи Санду продолжаются не первый месяц. Горожане требуют от главы государства распустить парламент и уйти в отставку.