Мир 22 июня 2023, 16:02 Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 15% впервые с 2021 года Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% РИА «Новости»

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Турецкий Центробанк объявил о повышении ключевой ставки с 8,5 до 15%. Регулятор пошел на этот шаг в рамках борьбы с кризисными явлениями в экономике республики и мер по ужесточению денежно-кредитной политики. Об этом сообщили в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания.

«Комитет принял решение увеличить ставку аукциона недельного репо с 8,5 до 15%», — отметили в регуляторе.

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Недельный репо — краткосрочный заем денег под залог ценных бумаг. Этот показатель считается ключевым для турецкого Центробанка. Ставку повысили впервые с весны 2021 года.

Также совет директоров регулятора решил ужесточить денежно-кредитную политику. Как уточнили в сообщении ЦБ, это необходимо для того, чтобы в скором времени «добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать волатильность цен».

В начале июня Банк России сообщил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. В пресс-службе регулятора уточнили, что нынешние темпы роста цен продолжают идти вверх. Но и экономическая активность увеличивается быстрее, чем предполагалось.