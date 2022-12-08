Мир 08 декабря 2022, 22:58 Центробанк озвучил размер международных резервов России на 2 декабря Международные резервы России на 2 декабря составляют $571,3 миллиарда

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Международные резервы России составили 571,3 миллиарда долларов 2 декабря. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Сумма за неделю выросла на 3,8 миллиарда долларов.

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Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ситуация в мировой экономики ухудшается. Она предположила, что в дальнейшем возможен масштабный кризис.

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