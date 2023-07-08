Мир 08 июля 2023, 10:44 Центробанк Греции признал неэффективность западных санкций против России Управляющий ЦБ Греции Стурнарас: экономика страны расплачивается за санкции против России РИА «Новости»

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Санкции против России повлияли на греческую экономику. На это указал управляющий Банком Греции Яннис Стурнарас на встрече с журналистами в Ассоциации иностранной прессы в Афинах, сообщил ТАСС.

«Да, конечно, это имеет свою стоимость», — ответил глава греческого ЦБ на вопрос о масштабе потерь экономики страны от применения санкций ЕС против России.

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Стурнарас обратил внимание, что принцип международных границ важнее стоимости последствий ограничений. Он не раскрыл, делал ли ЦБ расчеты потерь Греции от санкций, отметив, что это не так важно. По словам Стурнараса, конфликт на Украине стоил Греции не так много, как предполагалось.

Он подчеркнул, что важнее остановить потерю человеческих жизней и восстановить мир.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предостерег США о наступлении часа расплаты за санкционную политику. По его мнению, осталось три или три с половиной года.