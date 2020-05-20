Центральный банк Венесуэлы подал иск против Банка Англии

Руководство Венесуэлы решило продать золото, а полученные деньги направить на борьбу с коронавирусом в ООН. Например, на вырученные средства можно будет купить лекарства, медицинское оборудование и продукты питания.

Общий вес золота, которое хранится в Банке Англии, составляет 31 тонну.

«Проволочки со стороны Банка Англии серьезно препятствуют усилиям Венесуэлы и ООН в борьбе с COVID-19 в стране», — подчеркнул лондонский юрист Сарош Зайвалла. Он представляет интересы Центрального банка Венесуэлы.

В Банке Англии отказались от комментариев.