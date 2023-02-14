Мир 14 февраля 2023, 20:23 Центральную площадь оцепили в швейцарском городе Берн из-за подозрительного мужчины Полицейские оцепили центральную площадь Берна из-за подозрительного мужчины

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Швейцарские правоохранители развернули масштабную операцию, оцепив центральную площадь Берна. Причиной стали подозрительные действия неизвестного мужчины, написала местная полиция на своей странице в Twitter.

По данным правоохранителей, мужчина находился в машине. Водителя остановили и арестовали, а к автомобилю отправили робота-сапера.

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«В настоящее время мы дежурим в Берне в связи с подозрительным поведением мужчины», — заявили в полиции.

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В целях безопасности в городе оцепили не только центральную площадь, но и близлежащие улицы. Движение общественного транспорта по ним остановили. Правоохранители эвакуировали людей из нескольких зданий. Местных жителей призвали обходить площадь перед Федеральным дворцом конфедерации.

Издание Neue Zürcher Zeitung отправило запрос в правоохранительные органы, но журналистам отказались раскрыть подробности операции.

Чем именно мужчина привлек внимание сотрудников полиции, пока неизвестно. Задержанного уже доставили на допрос. Все обстоятельства продолжают выяснять.